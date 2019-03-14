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أخبار البلد

بمناسبة يوم الدبلوماسية.. الخارجية تحتفل بالمرأة في العمل الدبلوماسي

الخميس 14/مارس/2019 - 08:45 م
مبنى اللوتس مقر وزارة
مبنى اللوتس مقر وزارة الخارجية
محمد وديع
تحتفل وزارة الخارجية المصرية، غدا الجمعة، بيوم الدبلوماسية المصرية، الذي يتم الاحتفال به في الخامس عشر من شهر مارس من كل عام.

وفي تصريح للمستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أشار إلى أن وزارة الخارجية خصصت هذا العام للاحتفال بالمرأة في العمل الدبلوماسي، وإبراز ما قدمته من جهد وحققته من نجاحات منذ اقدامها على العمل الدبلوماسي في أوائل ستينيات القرن الماضي، مضيفًا أن الجهاز الدبلوماسي المصري حريص على أن يعكس الوجه المشرف للمرأة المصرية، وكانت وزارة الخارجية المصرية في طليعة مؤسسات الدولة التي منحت للمرأة المصرية مجالًا للتقدم والتفوق، وأن تتبوأ مناصب قيادية في داخل مصر وخارجها.

وفي هذا السياق، أوضح حافظ أن وزارة الخارجية أعدت فيديو بهذه المناسبة بعنوان "المرأة في الدبلوماسية المصرية: عمل وجهد من أجل الوطن"، وذلك لتسليط الضوء على الدور الذي تضطلع به المرأة في العمل الدبلوماسي سواء بديوان وزارة الخارجية أو بالخارج من أجل خدمة ورفعة الوطن.

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