لجنة بنك الاستثمار تتابع تنفيذ مشروعات جامعة سوهاج

استقبلت جامعة سوهاج لجنة المتابعة ببنك الاستثمار القومى بالقاهرة التابع لقطاع تمويل مشروعات الهيئات الحكومية، والتي تضمنت كل من أمانى عبده حسين وكيل بنك الاستثمار ونهاد فاروق مكي المدير العام، وسارة صلاح بدر، وحسن صلاح باحثين ببنك الاستثمار، وذلك علي مدار ثلاثة أيام.



وقال الدكتور أحمد عزير رئيس الجامعة، إن الهدف من الزيارة هو متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية بمقري الجامعة القديم والجديد، ومدي سير الأعمال وفقًا للبرنامج الزمني والمالي للمشروعات والوقوف على معدلات التنفيذ.



وأوضح المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة أن اللجنة تفقدت كل من المبني الإداري بالجامعة ومباني كليات الحقوق، التربية الرياضية، العلوم ورياض الأطفال، بالإضافة إلى مبني الإسكان الطلابي "ب" وفصول كلية الآداب وذلك بالمقر الجديد للجامعة بمدينة سوهاج الجديدة، كما تفقدت اللجنة أيضًا معامل كلية الطب البشري بالمقر القديم للجامعة.



جدير بالذكر أن الوفد صاحبه خلال الزيارة كل من المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، الدكتور أحمد جلال الأمين المساعد للجامعة، المهندس حسين محمدين مدير عام الادارة الهندسية، أحمد محمود مدير إدارة التخطيط واللواء حاتم صادق مدير الأمن الجامعي.