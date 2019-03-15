اختتام فعاليات مهرجان الأسر الطلابية بجامعة القاهرة.. حقوق تكتسح المراكز الأولى.. دار العلوم تفوز في الثقافة.. وتربية نوعية تتقدم

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اتحاد دار العلوم: نفوز في الثقافة في معظم المسابقات

رئيس جامعة القاهرة: المهرجان يهدف إلى تعزيز قيم التنافس الشريف بين الطلاب



أطلق رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد عثمان الخشت، الثلاثاء الماضي، مهرجان الأسر الطلابية للعام الجامعي 2018/2019، تحت شعار "بنفكر في بكره" بالحرم الجامعي وبحضور الدكتورة هبه نوح، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مجدي عمر منسق عام الأنشطة الطلابية، ومدير عام رعاية الشباب، ومجموعة من الأساتذة والطلاب والعاملين بالجامعة.



واستمرت فعاليات المهرجان لمدة 3 أيام، والذى انتهت فعالياته اليوم، بملاعب الجامعة ومسرح المدينة الجامعية للطلبة في تنافس بين طلاب كليات جامعة القاهرة إحراز المراكز الأولى في المسابقات المختلفة.



وشهد اليوم، الخميس، إعلان نتائج مهرجان الأسر الطلابية وتوزيع المراكز والكئوس على الطلاب الفائزين بكافة الأنشطة.



ويوضح مؤمن حسام رئيس اتحاد طلاب كلية دار العلوم بجامعة القاهرة لـ"صدي البلد" ان الكلية فازت بكاس المركز الثالث في الثقافة موضحا أن دار العلوم تجتاز اغلب المسابقات الثقافية نظرا لطبيعة دراسة الكلية التي تزود طلابها بالمعلومات والتي تميزهم بالثقافة إلى حد ما.



وأضاف مؤمن أن المهرجان تضمن مسابقات فنية كالكورال والغناء الفردي والجماعي وطابور العرض ومسابقات ثقافية كالعباقرة والشعر والثقافة.



فيما أشارت مني وهبي رئيس اتحاد طلاب كلية التربية النوعية بجامعة القاهرة لـ"صدي البلد" ان الكلية أحرزت المستوى الثالث في المجال العلمي والمستوى الثاني في المجال الثقافي والمستوى الثاني في المجال الفني والمستوى الثاني أيضا في المجال الاجتماعي.



وأوضحت "منى"، أن الاتحاد استعد للمهرجان بالتدريب المستمر وعقد مسابقات داخلية بين الطلاب وبعضهم لاختيار أفضل مجموعة لتمثل الكلية في المهرجان متمنية إحراز نتائج أفضل في المسابقات المقبلة



وأكد طارق نصيح رئيس اتحاد طلاب كلية الحقوق بجامعة القاهرة أن طلاب الكلية أحرزوا المراكز الأولى في كافة الأنشطة الفنية والثقافية وغيرها.



وأضاف طارق أن تمثيل الطلاب للكلية اليوم كان مشرفا ولافتا للأنظار بإعلان فوز كلية الحقوق بالمراكز الأولى بشكل غير متوقع لافتا إلى أن ذلك ثمار تدريب مستمر ومجهود من طلاب الكلية وحبهم لتلك الأنشطة.



وأعلن نبيل عصام رئيس اتحاد طلاب كلية التمريض بجامعة القاهرة لـ"صدي البلد" أن الكلية فازت بالمركز الثالث في إلقاء الشعر والمستوى الثاني في الثقافة والمستوى الثالث في المسابقة العلمية.



وقال رئيس جامعة القاهرة، إن مهرجان الأسر الطلابية لهذا العام يُعد الأفضل بفعالياته علي مدار الـ 20 عامًا الماضية، مضيفًا أن هذا الجيل من الشباب يتمتع بمميزات كبيرة ولديه القدرة على الحوار وبناء الذات، ويحتاج فقط أن نستمع له ونقترب منه ونفتح له مسارات العمل والإبداع، وهو ما تسعى إليه جامعة القاهرة



وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلي أن المنافسات التي يتضمنها المهرجان هذا العام، تهدف إلى تعزيز قيم التنافس الشريف بين الطلاب وتنمي قدراتهم علي التفكير الابداعي، كما أن المهرجان يستهدف تقديم رسالة مجتمعية وأخلاقية وفنية تليق بإتحاد طلاب الجامعة، موضحًا أن تلك المهرجانات الطلابية تعمل على دمج الطلاب في المجتمع وإطلاق طاقاتهم، مما يؤدي إلي تعميق الانتماء للوطن



وأوضح الخشت، أن من بين شواهد مميزات هذا الجيل من شباب جامعة القاهرة، هو العدد الكبير من المسابقات المحلية والدولية التي يفوز بها الطلاب في مجالات مختلفة، لافتًا إلي أن نشاط الأسر الطلابية يجمع كل الأنشطة وكل مسارات الإبداع، لافتًا إلى أن مصر تحتاج جهود هذا الجيل وتحتاج أن يغير الشباب من أنفسهم للأفضل



وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تسعى لتغيير العقل المصري حتي نستطيع تغيير مصر للأفضل، قائلًا: "لابد من تغيير أنفسنا وتنمية قدراتنا على الحوار والمناقشة وتحسين مهارات الذات وبيئة العمل"



وبدأت فعاليات مهرجان الأسر الطلابية بجامعة القاهرة بطابور عرض لكل كلية شارك فيه الطلاب الوافدون بأزيائهم الوطنية، وتشمل فعاليات المهرجان، معرض فني، ودوري المعلومات، وكرة قدم طلبة وطالبات، وشطرنج، وإلقاء شعر، وغناء فردي وجماعي