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نصائح هامة لمستخدمي فيسبوك.. فيديو

الخميس 14/مارس/2019 - 08:50 م
الفيس بوك
الفيس بوك
البهى عمرو
قال المهندس عادل عبد المنعم، رئيس مجموعة تأمين المعلومات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إن فيسبوك أعلن ان هناك سوء للخدمة ولم يعلن أى تفاصيل أخري عن واقعة أمس التى تعرض لها الملايين من دول العالم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على قناة "دى ام سي" تقديم الإعلامية سارة حازم أن هناك موقع شهير أعلن أمس أن هناك 3 ملايين حساب تم إنشاؤها أمس على انستجرام.

وأشار إلى أن، هناك ملايين من المواطنين يتأثرون بقطع خدمة فيسبوك، مؤكدًا أن هناك بعض المؤسسات تتواصل عن طريق الفيس.

ووجه عبد المنعم عدة نصائح للمواطنين، منها" أنه لا يجب وضع أو تبادل البيانات والمستندات الهامة على فيس بوك، أو ماسنجر أو واتس أب، وأن يتم حذفها فور إرسالها للطرف الآخر.

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