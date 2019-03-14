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منوعات

وفاة رجل أعمال بسبب عملية زراعة شعر

الخميس 14/مارس/2019 - 08:45 م
صدى البلد
كريم جمال
لقي رجل أعمال هندي حتفه بعد خضوعه لعملية زراعة شعر دامت 12 ساعة في مومباي، حيث عانى من مشاكل فى التنفس تسببت فى إنهاء حياته.

وبحسب روسيا اليوم، نقل الرجل البالغ من العمر 43 عاما، إلى المستشفى بعد خضوعه للعملية في عيادة خاصة، وتوفي الرجل في اليوم التالي بعد فشل الأعضاء المتعدد بسبب رد فعل تحسسي.

ودفع رجل الأعمال الذي كان يدير شركة لوجيستيات، مبلغ 500 ألف روبية، ما يعادل 7158 دولارا مقابل زراعة الشعر في عيادة خاصة بمنطقة شينشوكوكلي في مومباي.

وأخبر الجراح، فيكاس هالواي، الشرطة أن المريض تلقى 3700 بصيلة شعر في جلسة واحدة، بعدما طلب المتوفي زراعة 9 آلاف بصيلة في عملية واحدة، رغم أنه من غير الواضح ما إذا كان الطبيب قد وافق على هذا الأمر أم لا، لكن من المعروف أنه من غير المعتاد غرس أكثر من 3000 بصيلة في جلسة واحدة.

وبدأت الجراحة المطولة يوم الجمعة، واستكملت في الساعة الثانية والنصف صباحا في اليوم التالي، حيث نقل الرجل إلى المستشفى بسبب صعوبات في التنفس وحدوث تورم، لكن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذ حياته، حيث يعتقد أنه عانى من صدمة الحساسية، وهي رد فعل تحسسي حاد ومميت.

الغريب أن رجل الأعمال الهندي لم يخبر عائلته أنه سيخضع لعملية زراعة شعر، وبدأت الشرطة تحقيقا بشأن الوفاة لمعرفة ما إذا كان الإهمال الطبي عاملا من العوامل التي أدت إلى فقدان الضحية لحياته.

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