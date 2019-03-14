رسميا .. انتهاء أزمة منع رئيس الكاف من دخول أمريكا .. مستند

انتهت أزمة منع الملجاشى أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم " كاف " من دخول الولايات المتحدة الأمريكية لحضور فعاليات كونجرس الاتحاد الدولى " فيفا " .



وحصل رئيس الكاف على تأشيرة دخول أمريكا بعد أن نجح فى إنهاء إجراءات سفره من مصر من خلال السفارة المدغشقرية .



وهو الأمر الذى ينهى الجدل منع رئيس الاتحاد الإفريقى من دخول الولايات المتحدة، والمثار من أمس .