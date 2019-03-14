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رياضة

رسميا .. انتهاء أزمة منع رئيس الكاف من دخول أمريكا .. مستند

الخميس 14/مارس/2019 - 08:46 م
أحمد أحمد رئيس الكاف
أحمد أحمد رئيس الكاف
عمرو الحلواني
انتهت أزمة منع الملجاشى أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم " كاف " من دخول الولايات المتحدة الأمريكية لحضور فعاليات كونجرس الاتحاد الدولى " فيفا " .

وحصل رئيس الكاف على تأشيرة دخول أمريكا بعد أن نجح فى إنهاء إجراءات سفره من مصر من خلال السفارة المدغشقرية .

وهو الأمر الذى ينهى الجدل منع رئيس الاتحاد الإفريقى من دخول الولايات المتحدة، والمثار من أمس .
رسميا .. انتهاء أزمة منع رئيس الكاف من دخول أمريكا .. مستند

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