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أخبار البلد

ضياء رشوان : مؤتمر مهم فور فوزي بمنصب نقيب الصحفيين

الخميس 14/مارس/2019 - 08:53 م
ضياء رشوان
ضياء رشوان
عبدالوكيل ابوالقاسم
قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، إنه "حال فوزه بالمنصب سيدعو لمؤتمر علمي متخصص عاجل تحت عنوان "إنقاذ_الصحافة_المصرية".

وأشار "رشوان"، عبر منشور على صفحته الرسمية بـ"فيس بوك"، انه "سيسعى لأن يتم المؤتمر بمشاركة وحضور خبرات عالمية، على أن يتضمن ورش عمل تناقش كل منها قضية محددة من قضايا مهنتنا".

ولفت الى أن القضايا التي ستطرح على المؤتمر كالتالي: الصحافة الورقية والإلكترونية، ومستلزمات الانتاج، والدمج بين الإلكتروني والورقي، والتجارب العالمية الرائدة، منوهًا بأنه يهدف لأن تخرج هذه الورش بتوصيات محددة وواضحة لكي يطلب من كل جهة في الدولة أو أصحاب الأعمال الصحفية ما يمكننا من إنقاذ مهنتنا.
ضياء رشوان : مؤتمر مهم فور فوزي بمنصب نقيب الصحفيين

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