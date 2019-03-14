شاهد.. موبايل ينقذ صاحبه من الموت

نجا أحد سكان إحدى القرى الأسترالية من الموت المؤكد بسبب هاتفه المحمول، حيث أنقذه من اختراق سهم لجسده وقتله فى الحال على يد أحد المشبوهين.



وبحسب روسيا اليوم، ذكر الموقع الرسمي لشرطة مقاطعة نيو ساوث ويلز "New South Wales Police Force"، أن الحادث وقع في قرية بيمبين، 13 مارس الجاري، عندما خرج الأسترالي البالغ من العمر 43 عاما من سيارته، فلاحظ شخصا مشبوها يحمل قوسا وسهما.



وأخرج الرجل هاتفه المحمول على الفور لالتقاط صورة لـ "المشبوه"، وفي هذه اللحظة انطلق سهم المشبوه، 39 عاما، في اتجاهه واخترق جهاز الهاتف مباشرة ولامس ذقن الأسترالي.



واعتقل عناصر الشرطة، الذين وصلوا في وقت لاحق، الجاني وسيمثل أمام المحكمة، في 15 مارس الجاري.