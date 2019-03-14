أطفال خامسة ابتدائى يبحثون عن سر التحنيط بالمتحف المصري.. صور

انطلقت بمتحف الطفل بالمتحف المصري بالتحرير، اليوم الخميس، فعاليات البرنامج التعليمى للقسم الأمريكى بمدرسة دار التربية وطلاب المرحلة الابتدائية الصف الخامس الابتدائي.



وقالت د.شيرين أمين مديرة متحف الطفل بالمتحف المصري بالتحرير، إن البرنامج تعليمي خاص يهدف إلى ربط مقتنيات المتحف المصري ومتحف الطفل بالمناهج الدراسية، خاصة فى مادة الدراسات الاجتماعية، وجولة متخصصة فى المتحف المصري تناولت عدة موضوعات حضارية باللغتين العربية والإنجليزية.



وشرحت د.شيرين أمين بشرح ماهية الفكر العقائدى المصري وعصر بناة الأهرام، وذلك من خلال مجموعة المتحف المصري ومتحف الطفل، تبعها تعريف الأطفال بماهية التحنيط وأهم المواد المستخدمة فى ذلك من خلال نماذج متحف الطفل التعليمية.



كما قامت زينب فارس أمين المتحف المصري بمصاحبة الأطفال في جولة متخصصة عن آثار توت عنخ آمون وكنوزة من خلال مجموعة متحف الطفل، وعبير عبد العزيز أمين المتحف المصري وجولة متخصصة عن الكتابة المصرية القديمة وحجر رشيد من خلال نماذج متحف الطفل التعليمية.



وأجري أحمد عرابي أخصائي الترميم وخبير الترميم بالمتحف المصري جولة متخصصة فى قاعة الحياة اليومية فى المتحف المصري، عن علم الهندسة المعمارية قديما، تبعها جولة تعريفية لآثار يويا وتويا بالمتحف لمصري للأثري تامر المنشاوى.