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كرم جبر: المشاركة غدا ضمانة حقيقية لاختيار نقيب وأعضاء يمثلون الصحفيين

الخميس 14/مارس/2019 - 10:17 م
رئيس الهيئة الوطنية
رئيس الهيئة الوطنية للصحافة كرم جبر
أ ش أ
اعتبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة كرم جبر أن المشاركة الكبيرة للصحفيين غدا الجمعة، في الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين "ضمانة حقيقية لاختيار نقيب وأعضاء للمجلس يمثلون الصحفيين تمثيلا حقيقيا، وخروج الانتخابات بصورة مشرفة تليق بالنقابة وتاريخها العريق".

وشدد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة - في تصريح مساء اليوم الخميس - على أهمية خروج صورة مشرفة للصحافة المصرية في الداخل والخارج، باعتبار أن نقابة الصحفيين هي نقابة الحريات، وأحد أهم ألوان القوى الناعمة في مصر، وأكثرها تأثيرًا في الرأي العام، وإحدى أهم دعائم نهضة الوطن إعمالًا للنزاهة والحيدة والشفافية، والدفاع عن المصالح العليا لزملاء المهنة.

وقال إن يوم الانتخابات - في حد ذاته - عيد للصحفيين، إذ تحتشد أعداد كبيرة في الخيمة الانتخابية أمام مقر النقابة، مشيرا إلى أن الصحفيين مهما اختلفت توجهاتهم السياسية فهم لا يختلفون حول شئ واحد، وهو التمسك بنقابتهم كمظلة شرعية تحتوي الجميع؛ ما يعد حافزا على المشاركة في الانتخابات، وسط تطلعات وطموحات أعضاء الجمعية العمومية، لانتخاب مجلس نقابة قوي يعمل على إعلاء حرية الرأي والكلمة والنهوض بآليات العمل النقابي، في ترجمة حقيقية لإرادة جموع الصحفيين ووعيهم لتعظيم حرية الرأي والتعبير وإعلاء مبادئ الشفافية.

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