وزيرة السياحة تستعرض تفاصيل مشاركة القطاع ببورصة برلين: حرصت على وجود القطاع الخاص خلال لقاءاتي .. ومصر في صدارة اهتمام منظمي الرحلات

-وزيرة السياحة:

-سنشارك في المعرض السياحي الصينى cottm

- 30 مليون جنيه لتطوير مسار العائلة المقدسة

- طالبنا Beautiful Destinations بـ40 محتوى ترويجيا عن مصر

-مصر في صدارة اهتمام منظمي الرحلات السياحية

-حرصت على وجود القطاع الخاص خلال بورصة برلين





استعرضت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، الخميس، مع محررى الملف السياحى كواليس مشاركة مصر ببورصة برلين التى عقدت فى الفترة من ٦ إلى ١٠ مارس الجارى.قالت وزيرة السياحة إنها ناقشت مع وزارة الطيران والقطاع الخاص، برنامج تحفيز الطيران الجديد، الذى اعلن فى نوفمبر الماضى، وكان الهدف تشجيع الطيران لمقاصد بعينها.وأضافت أن أهم ما يميز برنامج التحفيز أن الدورة المستندية أصبحت مفهومة وفى دورتها الصحيحة، مؤكدة أن الوزارة تشارك الجميع قبل اتخاذ القرار كشركاء فى المنظومة.وأوضحت أن بورصة برلين السياحية شارك فيها القطاع الخاص ممثل فى اتحاد الغرف السياحية ولأول مرة منذ سنوات عديدة المشاركة كمجالس منتخبة.ولفت الوزيرة إلى أنها حرصت على تواجد مجالس الغرف السياحية خلال لقاءاتها مع منظمى الرحلات ببورصة برلين، قائلة: "لدينا رؤية موحدة ودعم من الحكومة".واستطردت رانيا المشاط أننا حصدنا جائزة اقوى مجلة سياحية ألمانية كأحد أهم المقصد الأول فى ألمانيا للسنة الخامسة على التوالى.وحول لقائها نظرائها اليونانى والقبرصى بالسفارة المصرية قالت إن هناك تبادل خبرات قوية ونقاشات مثمرة حول التعاون والتحديات التى تواجه القطاع.وأفادت، أن القطاع سيشارك في المعرض السياحي "cottm" المزمع انعقاده في بكين بالصين من 15 إلى 17 أبريل 2019 .واستطردت "المشاط"، ندشن خلال الفترة الراهنة جهودنا استعدادا للمشاركة فى سوق السياحة والسفر العربي ATM المقررة انعقاده فى دبى الشهر المقبل"، مشيرة إلى أن هناك شرائح سياحية أبرزها محبى سياحة المغامرات التى يتلهف عليها الشباب العربى .ألمحت وزيرة السياحة، أنه تم صرف 30 مليون جنيه من إجمالي 60 مليون جنيه المخصصة لتطوير مسار العائلة المقدسة، لهيئة التنمية السياحية، وأوضحت أن هناك تداخلات لتطوير المسار مع بعض الجهات الاخرى .وتابعت أننا ندرس جذب السياحة العربية عبر منتجات جديدة تلقى رغبة تجاه مقاصدنا.كما أكدت الوزيرة أنه تم التعاقد مع شركة Beautiful Destinations لإعداد الاستراتيجية التي سيتم استخدامها لتجهيز وتصوير المحتوى الترويجي للتسويق لمصر عالميا، بالإضافة إلى عمل أكثر من 40 محتوى ترويجيا وتسويقيا جديدا لمختلف المناطق السياحية في مصر.وأوضحت أن الشركة المتعاقد معها تتميز باحترافيتها فى التقاط الصور والفيديوهات باستراتيجيات مختلفة قائلة: "طلبنا منهم العمل باستراتيجية وتسويق محتوى المقاصد السياحية المختلفة ليتم ترويجها عبر منصات التواصل الاجتماعي".وتابعت أن القطاع الخاص خلال مشاركته ببورصة برلين السياحية بشراكتنا مع شركة Beautiful Destinations المقاصد الجميلة.وأشارت إنها ركزت خلال لقائها مع شركتى توماس كوك وتيوى على جذب المزيد من لسياح الآسيويين لزيادة نصيب مصر من الحصة السوقية بآسيا مؤكدة أننا تلقينا استجابة حول ذلك وجار دراستها من قبل الشركتين، مؤكدة أن هناك إجماعا من منظمى الرحلات السياحية على أن تكون "مصر فى صدارة الاهتمام".وأشارت المشاط إلى أن هناك شراكات بين القطاع الخاص الفندقى ونظرائه بالخارج ستفتح شهية المستثمرين، لافتة اننا نبنى على الصورة الايجابية عن مقاصدنا تزامنا مع قرب اعلان معايير تصنيف الفنادق المصرية يونيو المقبل.وأكملت أن هناك رؤية إيجابية للمقصد السياحى المصرى شاهدناها ببورصة برلين، بالإضافة إلى تنوع عروض مقاصدنا بشكل منفرد مشيرة إلى أن استخدام التكنولوجيا ساهم في إقناع العالم بالتطور الموجود في مصر.واختتمت المشاط، ان الوزارة استخدمت طرقا ترويجية جديدة ببورصة برلين؛ للتعريف بالمتحف المصرى الكبير ٢٠٢٠، الذى يعد حدثا ثقافيا لاقى اهتمام العالم بمشاركة قناع توت عنخ أمون فضلا عن فكرة التذكرة المطبوعة بصور المتحف كدعوة لزيارته والترويج لمصر.