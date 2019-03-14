فيديوجراف | رئيس الوزراء في جولة بمصانع سيراميكا كليوباترا برفقة أبو العينين

زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، بصحبة الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للقناة، وكذلك مجموعة ألدرادو التي تعدُ إحدى المطورين الرئيسيين بالمنطقة.



واستمع "مدبولى"، إلى شرح من رجل الأعمال محمد أبوالعينين، رئيس مجلس إدارة مجموعة سيراميكا كليوباترا، والذى أكد أن الشركة استطاعت توفير فرص عمل مباشرة تصل إلى 14880.



وأشار "أبو العينين"، إلى أن جميع الشركات القائمة بالمنطقة "الدرادو الصناعية ورويال والشركة الهندية بترو كيميكال" تعمل علي تنمية وتطوير مساحة 11.87 مليون متر مربع من أراضي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، بتكلفة استثمارية تقدر بـ15.3 مليار جنيه، كما تعد من المطورين المتخصصين في صناعة السيراميك والأدوات الصحية ومستلزماتها، حيث بلغ حجم الإنتاج السنوي لجميع الشركات 11.1 مليار جنيه وحجم الصادرات للمصانع القائمة بهذ القطاع الي 6.75 مليار جنيه، واستطاعت الشركة توفير فرص عمل مباشرة تصل الي 14880.