ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فيديو جراف

فيديوجراف | رئيس الوزراء في جولة بمصانع سيراميكا كليوباترا برفقة أبو العينين

الخميس 14/مارس/2019 - 11:16 م
رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء مع رجل الأعمال محمد أبوالعينين
إسلام عبد الهادي
زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، بصحبة الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للقناة، وكذلك مجموعة ألدرادو التي تعدُ إحدى المطورين الرئيسيين بالمنطقة.

واستمع "مدبولى"، إلى شرح من رجل الأعمال محمد أبوالعينين، رئيس مجلس إدارة مجموعة سيراميكا كليوباترا، والذى أكد أن الشركة استطاعت توفير فرص عمل مباشرة تصل إلى 14880.

وأشار "أبو العينين"، إلى أن جميع الشركات القائمة بالمنطقة "الدرادو الصناعية ورويال والشركة الهندية بترو كيميكال" تعمل علي تنمية وتطوير مساحة 11.87 مليون متر مربع من أراضي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، بتكلفة استثمارية تقدر بـ15.3 مليار جنيه، كما تعد من المطورين المتخصصين في صناعة السيراميك والأدوات الصحية ومستلزماتها، حيث بلغ حجم الإنتاج السنوي لجميع الشركات 11.1 مليار جنيه وحجم الصادرات للمصانع القائمة بهذ القطاع الي 6.75 مليار جنيه، واستطاعت الشركة توفير فرص عمل مباشرة تصل الي 14880.

ترشيحاتنا

إثيوبيا ترفض تحديد جثامين إسرائيليين ضمن ضحايا الطائرة المنكوبة

شاهد.. لحظة سقوط صاروخين على تل أبيب

أسباب غير متوقعة للصلع عند النساء.. تعرف علي طرق الوقاية والعلاج

توفيق عكاشة: لولا اغتيال السادات لأصبحت مصر مثل ماليزيا وسنغافورة

صافرات الإنذار تدوي في إسرائيل

لحظات مرعبة لـ إعصار شديد يضرب مدينة ألمانية

إياد نصار يكشف تفاصيل لأول مرة عن حياته الشخصية وعلاقته بـ إنجي المقدم

أسعار الـ فيرنا 2019 في مصر

محادثة على واتس آب بين رونالدو وإيفرا قبل لقاء أتلتيكو مدريد

الاحتلال الإسرائيلي يقصف غزة

مواطن يتزوج 11 امرأة ويرُزق بـ31 طفلا يتحدث عن حياته.. فيديو

احذر.. هاتفك الآيفون يراقب تحركاتك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كبار مسئولي الدولة في عزاء والدة وزير الصحة الأسبق عادل عدوي..صور

متابعة تطوير استاد القاهرة استعدادا لاستضافة أمم أفريقيا.. صور

محافظ الوادي الجديد: تخصيص مناطق للاستثمار في زراعة النخيل.. صور

أنطونيو بانديراس وبينيلوبي كروز يحضران العرض الخاص لفيلمهما Pain & Glory .. صور

شاهد.. 30 صورة من زيارة رئيس الوزراء للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

فيديو

إياد نصار يكشف تفاصيل لأول مرة عن حياته الشخصية وعلاقته بـ إنجي المقدم
إياد نصار يكشف عن دوره في فيلم أمريكي
فيديوجراف | رئيس الوزراء في جولة بمصانع سيراميكا كليوباترا برفقة أبو العينين
إنجي المقدم: كان نفسي أكون مرشدة سياحية وفشلت.. وهذا سبب دخولي الفن
إياد نصار: بدأت التمثيل بتجسيد شخصية فأر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يساهم قانون التصالح في مخالفات البناء في خفض أسعار العقارات؟

هل يساهم قانون التصالح في مخالفات البناء في خفض أسعار العقارات؟