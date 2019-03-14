جيهان جادو تنضم لمؤسسة الحلم الأفريقي

أعلنت الدكتورة جيهان جادو عضو مجلس الحي عن محافظة فرساي ورئيس الرابطة الدولية للابداع الفكري والثقافي بفرنسا، انضمامها لمؤسسة الحلم الافريقي التي دشنتها الصحفية سالي عاطف تزامنا مع خطة مصر نحو أفريقيا وبعد ترؤسها الاتحاد الأفريقي وانعقاد مؤتمر الشباب العربي الافريقي الذي ينعقد غدا بأسوان.



وأكدت جادو أن تلك المؤسسة لها أهداف هامة للغاية وأصبحت الحاجة ملحة الان لتكاتف كل الجهود للنهوض بالقارة السمراء، مؤكدة على دور مصر الريادي خاصة بعد رئاسة الاتحاد الأفريقي.



وأضافت ان هناك العديد من القامات الكبرى والشخصيات الوطنية الهامة أعلنت انضمامها لتلك المؤسسة علي رأسهم الفريق مهاب مميش الذي يرأس المؤسسة شرفيا والعالم الدكتور فاروق الباز الذي أعلن مؤخرا انضمامه للمؤسسة.



وأفادت جادو بأن مصر تسير بخطي واثقة ودفعة كبيرة نحو البناء والتنمية وأن القارة الافريقية اصبحت مجالا خصبا للاستثمار والاقتصاد، وبها ثروات كبرى وخبرات كبيره لابد من استغلالها إلى جانب الاهتمام بالعديد من الملفات الهامة التي تستحق الاهتمام مثل تمكين المرأة الافريقية وأيضا مشكلات اللاجئين الأفارقة والأطفال والهجرة غير الشرعية لهم .



وتابعت، لذلك وجب علينا نحن أبناء مصر الالتفاف حول تلك الموارد الهامة للنهوض بالمجتمع الافريقي وأيضا حل المشكلات الهامة التي قد تؤثر سلبا علي مصر مستقبلا وأن الهدف من تلك المؤسسة هو تحقيق حلم التنمية المستدامة في الدول الافريقية وجنوبها بشكل خاص في عمل يجمع أبناء النيل تحت شعار الحلم الافريقي.