مختار يعلن قائمة الإنتاج الحربي لمواجهة النجوم

أعلن مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى قائمة ناديه التى تستعد لمواجهة النجوم المقرر لها السادسة مساء غدٍ الجمعة بالجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري العام.



وضمت القائمة كل من: عامر عامر وأحمد يحيي ومحمود البدري ومحمد عادل وأحمد شديد قناوي وأحمد رؤوف ومحمود حماده ومحمد مسعد والسيد الشبراوي ومحمد حسين عضل وعبد الرحمن فاروق وحماده ناصر وعبد الرحمن بودي وعلاء سلامة وغنام محمد ومحمود عبد النبي وعبد الله راشد وموسي دياورا وجيمس تيدي ووهاب انان.



ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 10 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 28 هدفا وتلقت شباكه 32 هدفا فيما يحتل النجوم المركز الأخير بالجدول برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 7 وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 23 هدفا وتلقت شباكه 32 هدفا.