مراد مكرم: اخترت الملكة من بين 3 مسلسلات.. وأجسد شخصية انتهازية

أعرب الفنان مراد مكرم، عن سعادته بالمشاركة فى بطولة مسلسل " الملكة" أمام الفنانة ياسمين عبد العزيز،ونخبة من النجوم، مؤكدا أنه عرضت عليه 3 أعمال درامية واستقر فى النهاية على "الملكة" ليخوض به سباق رمضان المقبل.



وقال مراد فى بيان له: حرصت عند اختيارى للـ "ملكة" ألا أكرر نفسي، وأن أقدم دورا جديدا لم يألفه الجمهور من قبل، وأجسد شخصية "انتهازية ومستغلة تفتقد مقومات النجاح"، خلال سياق الأحداث المليئة بالتشويق، والتى تحتاج إلى المتابعة من الحلقة الأولى حتى النهاية.



وأضاف مراد: يعد "الملكة" هو التعاون الأول بينى وبين الفنانة ياسمين عبد العزيز، وهناك كيماء قوية بيننا دفعت إلى تصوير مشاهد ناجحة، وسعيد بالتعاون مع المخرج حسام علي لأنه "مخرج شاطر" متمكن من أدواته جيدا وقادر على إخراج كل ما بداخل الممثل.



وأشار مراد إلى أن " الملكة" هو العمل الوحيد الذى يشارك فى بطولته برمضان المقبل، أما مسلسل " قمر هادى" فيطل من خلاله كضيف شرف أمام الفنان هاني سلامة، وقد تعاقد على عملين آخرين خارج السباق الرمضانى وهما " عاوزة ورد يا إبراهيم" وشبر ميه".



مسلسل " الملكة" بطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، مراد مكرم، أحمد العوضى، إيهاب فهمي، محمد عز، ثراء جبيل، هند عبد الحليم، وأحمد صلاح حسني، وأحمد كمال، حازم إيهاب، عواطف حلمى، مصطفى حشيش ومن تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج حسام علي.