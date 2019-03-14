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مدحت صالح: مفيش سطوح في شبرا إلا وغنيت فيه

الخميس 14/مارس/2019 - 10:16 م
لطيفة و مدحت صالح
لطيفة و مدحت صالح
البهى عمرو
قال المطرب مدحت صالح، إن نجله "أدهم" يبلغ من العمر 29 عامًا، وحقق نجاحات كبيرة في الإخراج، ولكنه أقدم مؤخرًا على الغناء، وانتج ألبوما لنفسه، موضحًا أن أدهم يُحب الغناء بشكل كبير وقرر أن يخوض هذه التجربة، ورغم ذلك يرى أنه مخرج رقم واحد عن كونه مُغني.

وأضاف "صالح"، خلال حواره في برنامج "حكايات لطيفة"، مع الفنانة التونسية لطيفة، على قناة "DMC"، أن نجله لم يمر بالصعوبات التي واجهته طيلة رحلته الغنائية، مستطردًا: "أنا مفيش بيت أو سطوح في شبرا إلا وغنيت فيه".

فيما قالت لطيفة، أنها تُحب منطقة شبرا كثيرًا، وتحب أهالي تلك المنطقة لأنهم يتمتعون بالشهامة والبساطة والحلاوة والجدعنة، وتنوي زيارة تلك المنطقة، فرد عليها مدحت صالح: "إنتي تنوي زيارة أي حته في شبرا، وأي حته في مصر".

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