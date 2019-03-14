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رياضة

أبوظبي تبهر العالم بحفل افتتاح تاريخي للأولمبياد الخاص 2019..صور

الخميس 14/مارس/2019 - 10:21 م
جانب من افتتاح الأولمبياد
جانب من افتتاح الأولمبياد الخاص
عمرو الحلواني
أقيم مساء اليوم الخميس، حفل افتتاح الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية 2019، على أرض إستاد مدينة زايد الرياضية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

حفل الافتتاح الرائع، جرى بحضور كوكبة من القادة والسياسيين والرياضيين حول العالم، يتقدمهم الشيخ حمد بن عيسى، ملك البحرين، والشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

وجاء الحفل رائعًا ومنظمًا بدقة متناهية، رغم كثافة الحضور في المدرجات، وداخل المستطيل الأخضر، مع مشاركة نحو 7500 رياضي، يتنافسون في 24 رياضة، ويقودهم 3 آلاف مدرب، ويدير المنافسات نحو 1500 حكم.

وكان من أبرز ما تضمنه حفل الافتتاح، والذي شهدته 160 دولة في بث حي، و55 ألف شخص داخل مدينة زايد الرياضية، طابور العرض للدول المشاركة، والذي يعتبر الأكبر في التاريخ الرياضي للأولمبياد الخاص، والذي استغرق 122 دقيقة.

وبدأ الحفل باستعراض قدمه طيارو الاتحاد للطيران وفرسان الإمارات، بالتحليق فوق إستاد مدينة زايد الرياضية، ثم بدأ طابور العرض، والذي لفت الأنظار باللحظة التاريخية، مع دخول بعثة الكوريتين الشمالية والجنوبية، ويشاركان في وفد مشترك باسم كوريا، فيما ظهرت اليمن في طابور العرض للمرة الأولى في تاريخها، وتشارك برياضيين اثنين فقط.

أما وفد روسيا، فهو ثاني أكبر بعثة مشاركة، وتتجاوز 200 رياضي، في 19 لعبة، وتسبقها الإمارات صاحبة الأرض والضيافة، والتي تشارك بوفد مكون من 290 لاعبا ولاعبة، ويشاركون في جميع الألعاب البالغ عددها 24 لعبة.

وشهد الحفل أيضًا، عددًا من الفقرات الفنية المبهرة، والتي نالت إعجاب الجماهير الحضور، ثم أعلن الشيخ محمد بن زايد، عن البدء الرسمي للألعاب العالمية في أبوظبي، وتم إيقاد الشعلة الأولمبية في إستاد مدينة زايد الرياضية، والتي ستظل مضاءة حتى نهاية الدورة.

واختتم الحفل بالنشيد الرسمي للأولمبياد الخاص بالألعاب العالمية، بمشاركة ثلاثة من نجوم الغناء في العالم العربي، وهم الفنان الإماراتي حسين الجسمي، السفير فوق العادة للنوايا الحسنة، والفنان تامر حسني، والفنانة أصالة نصري، إلى جانب الفنانة العالمية أفريل لافين، والمغني لويس فونزي.
أبوظبي تبهر العالم بحفل افتتاح تاريخي للأولمبياد الخاص 2019..صور
أبوظبي تبهر العالم بحفل افتتاح تاريخي للأولمبياد الخاص 2019..صور
أبوظبي تبهر العالم بحفل افتتاح تاريخي للأولمبياد الخاص 2019..صور

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