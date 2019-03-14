تفاصيل زيارة مصطفى مدبولي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، لهيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، قائلًا إن الزيارة كانت هامة، واستهدفت الوقوف على آخر تطورات المشروعات التي تتم بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.



وأضاف "سعد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء كان في غاية الصراحة مع المطورين الصناعيين خلال اجتماعه معهم اليوم بحضور عدد من الوزراء، وأشار إلى أنه غير راض عن الآداء الذي يتم الآن.



وتابع أن المستثمرين أكدوا أن جزءا كبيرا من المشكلة في هذه المنطقة يعود إلى حكومات ما قبل ثورة 25 يناير، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء طالب المطورين والمستثمرين بتقديم تقرير عن أعماله خلال الشهور المقبلة في هذه المنطقة، موضحًا أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة منطقة صناعية.