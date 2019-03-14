هالة فاخر: إذا شاهدت شابا وفتاة في وضع مخل سأتركهما.. فيديو

قالت الفنانة هالة فاخر إن من يعبث في متعلقاتها الشخصية تقطع علاقتها به فورا لانه يعتبر شخصا غير أمين، وذلك ردا على مجموعة من الاسئلة التى وجهت لها بمقدمة برنامج تحت السيطرة على فضائية "النهار" .



واضافت هالة فاخر: " كيف استأمن على صداقتى مع شخص غير امين على اسرارى" ، مشيرة الى انها حتى فى تعاملها مع اولادها لا يمكن ان يتخطى احد خصوصية الاخر.



وفى سؤال اخر إذا شاهدت ولد وبنت بوضع مخل للاداب العامة بدور السينما قالت إنها ستتركهما دون تدخل لانها تقدر الحرية الشخصية ولن تتدخل الا بالنظرات فقط.