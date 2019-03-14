مدير مطار أسوان: جاهزون لاستقبال منتدى الشباب العربي الإفريقي

كشف اللواء طيار باسم بيومي، مدير مطار أسوان الدولي، عن استعدادات مدينة أسوان لاستقبال منتدى الشباب العربي الإفريقي، قائلًا إن وزير الطيران المدني بدأ استعداداته في اليوم التالي لإعلان الرئيس السيسي أسوان عاصمة الشباب الإفريقي.



وأضاف "بيومي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" اليوم الخميس، أنهم قاموا بعمل استعدادات قصوى لاستقبال ضيوف مصر، لافتًا إلى أن وزير الطيران كان يتابع استعدادات أسوان للمؤتمر أسبوعيًا.



وأكد أن مطار أسوان جاهز لاستقبال هذا الحدث، وسنكون عند حسن ظن الرئيس السيسي والمصريين جميعًا، وسيكون بداية لعهد جديد مع القارة الإفريقية.



ولفت مدير مطار أسوان الدولي، إلى أن مدينة أسوان رمز أثري وفخر لكل مصر لما تمتلكه من آثار وتاريخ، وأن استشعار الرئيس عبد الفتاح السيسي لأهمية أسوان يدعو للفخر.



وتابع "بيومي"، أن أسوان بوابة مصر لإفريقيا، وستكون وجهة مشرفة للرئيس السيسي وللمصريين جميعًا.

