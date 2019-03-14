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محافظ بني سويف يكشف تفاصيل إطلاق مبادرة نور حياة

الخميس 14/مارس/2019 - 10:19 م
هاني عبد الجابر
هاني عبد الجابر
عبد الخالق صلاح
قال المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، إنه تم إطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية "نور حياة" لعلاج ضعف وفقدان الإبصار بالمحافظة، لافتًا إلى أن المبادرة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح "عبد الجابر"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الخميس، أنه عقد اجتماعًا في مكتبه بالمحافظة قبل انطلاق مبادرة "نور حياة"، وخصص مكتبا لصندوق تحيا مصر في ديوان عام المحافظة، وتم تعيين منسق عام لتسهيل المهمة.

وأضاف أنهم تعاونوا مع مديرية الصحة وكذلك الشباب والرياضة، وأنه تم تحديد الأماكن وتجهيزها التجهيز اللائق، مشيرًا إلى أن يوجد إقبال شديد على المبادرة، متابعًا: "مبادرة عظيمة، ونستهدف الوصول للنتائج المرجوة".

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