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عزت إبراهيم: خدمات نقابة الصحفيين لم تعد غير مغرية للأعضاء.. فيديو

الخميس 14/مارس/2019 - 10:20 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
أكد الكاتب الصحفي عزت إبراهيم، رئيس تحرير جريدة الأهرام ويكلي، أنه من حق الصحفيين الحصول على نصيب من مساهمات الدولة لزيادة الإنشاءات التابعة لها، بعد مبنى النقابة، الذي تكلف إنشاؤه 23 مليون جنيه في فترة سابقة.

وأوضح "إبراهيم" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "حمدي رزق"، في برنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، قائلًا: "هناك إحباط من الصحفيين تجاه المهنة، ومستقبل المؤسسات الصحفية في مصر، والنقابة لم تفعل مركز التدريب منذ 16 عامًا، سوى مؤخرًا ومنذ أيام قليلة مع النقيب الحالي عبد المحسن سلامة.

وأشار رئيس تحرير الأهرام ويكلي، إلى أنه لم تعد الخدمات التي تقدمها النقابة مغرية، بما في ذلك بدل الصحفيين، في حين تعمل اتحادات الصحفيين في الخارج على تطوير المعامل إنتاج الأفكار الجديدة.

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