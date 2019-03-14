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أخبار العالم

عاكف يدين استخدام القوة لتفريق الحراك المطلبي ضد الغلاء والفقر

الخميس 14/مارس/2019 - 10:14 م
عاكف المصري
عاكف المصري
عرفة البنداري
أدان عاكف المصرى رئيس لجان الوجهاء والعشائر في الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة قمع الأمن فى قطاع غزة للحراك المطلبي السلمي أثناء تظاهرهم ضد ارتفاع الأسعار و الحالة المزرية التى وصل إليها الناس من فقر مدقع وعدم قدرة العائلات على تأمين الحد الأدنى للعيش بكرامة.

وعبر المصري عن رفضه لسياسة تكميم الأفواه التى تتبع تجاه الحراك المطلبي برفع الضرائب وهم ما زالوا يدفعون فاتورة المناكفات السياسية .والذين فرضت عليهم عقوبات جماعية من قبل رام الله وضرائب وغلاء معيشة في غزة . والذى دفع العديد منهم للخروج الى الشارع للتعبير عن معاناتهم، مؤكدا أن حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي كفلها القانون الاساسي الفلسطيني .

وطالب جميع الجهات المعنية من رئاسة وحكومة الى ايجاد حلول عاجلة لحالة الفقر والجوع والبطالة وفي مقدمتها رفع العقوبات الجماعية والظالمة عن قطاع غزه المحاصر وتعزيز مقومات صمود شعبنا الفلسطيني العظيم.

واضاف المصري ان انهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية المدخل لحل كافة القضايا الوطنية والحياتية والمعيشية وهذا يتطلب تغليب لغة التسامح والمحبة بدلا من نشر الكراهية والإقصاء.

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