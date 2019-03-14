إنتاج مختار يعلن عن 20 لاعبا بقائمة لقاء النجوم في الدوري

اختار مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى 20 لاعبا بقائمة الفريق العسكرى لمواجهة النجوم مساء غد الجمعة ضمن منافسات الجولة 26 فى الدوري الممتاز.
وضمت القائمة كلا من : عامر عامر وأحمد يحيي ومحمود البدري ومحمد عادل وأحمد شديد قناوي وأحمد رؤوف ومحمود حماده ومحمد مسعد والسيد الشبراوي ومحمد حسين عضل وعبد الرحمن فاروق وحمادة ناصر وعبد الرحمن بودي وعلاء سلامة وغنام محمد ومحمود عبد النبي وعبد الله راشد وموسى دياورا وجيمس تيدي ووهاب انان.
وضمت القائمة كلا من : عامر عامر وأحمد يحيي ومحمود البدري ومحمد عادل وأحمد شديد قناوي وأحمد رؤوف ومحمود حماده ومحمد مسعد والسيد الشبراوي ومحمد حسين عضل وعبد الرحمن فاروق وحمادة ناصر وعبد الرحمن بودي وعلاء سلامة وغنام محمد ومحمود عبد النبي وعبد الله راشد وموسى دياورا وجيمس تيدي ووهاب انان.