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عزت إبراهيم : نحتاج تفعيل ميثاق الشرف الصحفي .. فيديو

الخميس 14/مارس/2019 - 10:28 م
صدى البلد
قسم التوك شو
قال عزت إبراهيم، رئيس تحرير جريدة الأهرام ويكلي، إن اختيار نقيب الصحفيين في الانتخابات التي تجرى غدا يجب أن تكون على أسس تليق بفكرة استعادة الرأي العام والشارع الذي يصطف ضد المهنة.

وأضاف إبراهيم خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الشارع يرى أن مهنة الصحافة تراجعت في الفترة الأخيرة وأسباب ذلك الأمر بعد وجود مئات الآلاف من المسئولين حول العالم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكسروا حاجز عند حاجة القارئ إلى وسيط لمعرفة الخبر بعد معرفة الخبر من المسئول مباشرة.

وتابع رئيس تحرير جريدة الأهرام ويكلي، أن قيمة الصحافة تراجعت، واستعادة الهيبة من خلال جدول أعمال قوي لن يتوفر إلا من تفوض واضح من جمعية عمومية، وفكرة المقاطعة والترويج للتصويت العقابي مسألة تجاوزها الزمن والوقت، ومستقبل المهنة يسلتزم النضج من الجميع، كاشفا أن النقابة مطالبة بتوفير الحماية للصحفي والمساندة والتأهيل المهني وتفعيل ميثاق الشرف الصحفي الذي لا يتم استخدامه من جانب البعض.

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