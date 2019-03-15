والدة بطل التايكوندو تروي أصعب موقف خطف قلبها خوفا على ابنها

قالت أميرة طه والدة بطل التايكوندو على الكردي، إن ابنها على دائما يحصل على المركز الأول والثاني في بطولات التايكوندو، وعندما شاهدته في المباراة الاخيرة بعد أن تعرض لإصابة خطيرة لم تملك نفسها من البكاء تخوفا من حدوث عجز لإبنها يستمر معه طوال حياته.



وتابعت «طه» خلال برنامج «معكم مع منى الشاذلي» المذاع على قناة «cbc»: «انا مستحملتش وفجأة لاقيت نفسي نزلت من المدرجات ونزلت الملعب علشان أطمن على ابني».



وأوضحت والدة على طه بطل التايكوندو، أن المباراة كانت تبث في إحدى القنوات الفضائية وكل فرد في الأسرة شعر بالخوف والقلق بعد سقوط على الأرض أثناء متابعتهم للبطولة.

