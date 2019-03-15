هالة فاخر: معظم أصدقائي رجال.. والنساء لا تؤتمن على أسرار.. فيديو

قالت الفنانة هالة فاخر إن معظم أصدقائها رمن الرجال حيث أنها لا تأمن النساء على اسرارها مشيرة الى تفاهمها مع الرجال بشكل أكثر فى حل المشكلات .



وأضافت فاخر فى حوارها لبرنامج "تحت السيطرة " انه اذا حدثت مشكلة ما سوف تجد الرأي الصريح من الرجل بعكس المرأة حيث ان بعض النساء لا يؤتمنون على الأسرار بعكس الرجال .



وفي إجابة عن انتشار الحديث حول حواجبها على السوشيال ميديا بأنها أمور تافهة لاتستحق الرد مشيرة إلى أن نجلاء فتحي لا أحد يستطيع تقيمها ويعتبر تفاهة الحديث عنها في تعليقها عن كلام فجر السعيد عنهما قائلة لها "انتى مالك ومال حواجبي ياستى انا حره فيها "

