خفير وعامل يقتلان سيدة ويلقيان جثتها في القمامة

أمرت نيابة حلوان، برئاسة المستشار أحمد سليم رئيس نيابة حلوان، بحبس خفير وعامل 4 أيام على ذمة التحقيقات.



أجهزة الأمن بإشراف اللواء علاء سليم مدير الأمن العام، فى تحديد وضبط مرتكبى واقعة مقتل سيدة وإلقاء جثتها بالطريق العام بمنطقة المعصرة حيث تبين أن حارس عقار وعاملا وراء قتلها وتم ضبطهما.



تلقى قسم شرطة المعصرة، بلاغا بالعثور على جثة - ربة منزل ، وبها جرح طعنى بالظهر موثقة اليدين والقدمين وموضوعة داخل جوالي بلاستيك وملفوفة بسجادة.



جرى تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة أسفرت جهوده أن وراء إرتكاب الواقعة حارس عقار وعامل تم ضبطهما.



واعترفا بارتكاب الواقعة وقرر الأول بسابقة تعرفه على المجنى عليها وحدوث خلافات بينهما فعقد العزم على التخلص منها.



وفى سبيل تنفيذ مخططه استعان بالمتهم الثانى وقام باستدراجها لمسكنه وعقب حضورها قام بتوثيقها وتعدى عليها المتهم الثانى بمطواة محدثًا إصابتها وقام بخنقها فأودى بحياتها ووضعاها داخل الجوالين وتخلصا منها.



وتم بإرشادهما ضبط السلاح الأبيض المستخدم ومتعلقات المجنى عليها (هاتف محمول ، بطاقة رقم قومى) أعلى سطح العقار سكن الأول تم إتخاذ الإجراءات القانونية.