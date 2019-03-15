برلماني: مناقشة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية خلال أسبوعين

قال النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ستناقش قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية خلال أسبوعين نظرا لأهميته.



وأشار السيد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الهدف من إصدار هذا القانون هو العمل على وجود استقرار في السوق والقضاء على الاحتكار، حتى لا نجد لدينا 5 محتكرين لسلعة واحدة على سبيل المثال، قائلا "لو دخل محتكر جديد يقطعوا رقبته".



وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن القانون الحالى يحمى المحتكرين، وبالتالى فنحن فى حاجة إلى قانون جديد لوضع حد لهذا الاحتكار، حتى لا يفرض مجموعة من المحتكرين أنفسهم على السوق.

