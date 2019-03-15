صعقوها بالكهرباء عارية.. حبس المتهمين بقتل قاصر إمبابة وإلقاء جثتها أسفل كوبري الساحل

أمرت نيابة إمبابة، برئاسة المستشار محمد علما رئيس نيابة إمبابة، بحبس 4 متهمين فى واقعة تعذيب قتل فتاة قاصر.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، عن ملابسات مقتل فتاة قاصر فى العقد الثاني من عمرها، أسفل كوبري الساحل بمنطقة إمبابة.



التحريات الأولية، التى أجريت بإشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد عبدالتواب نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، كشفت وجود علاقة بين المجني عليها وشابين، وأنها قامت بسرقة هاتف أحدهما، فقاما بضربها "علقة موت" حتى فارقت الحياة.



وتمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد ربيع رئيس مباحث إمبابة، ومعاونه الرائد مؤمن فرج، من ضبط المتهمين.



وتبين أنهم كلا من حمدي.إ.ز.إ.غ وشهرته "حمدي العسكري" بائع متجول، ومحمود.خ وشهرته "محمود أناكوندا" نقاش، وشقيقة الثاني شيماء.خ.م.ا ربة منزل.



وبمناقشة المتهمين قرروا أن المجني عليها تدعى فرح.ه.م.م- ربة منزل- سن 16- ومقيمة دائرة مركز أوسيم والتي تربطها علاقة عاطفية "غير شرعية" بالأول والثاني.



وأضاف الثاني أنه حال تردد المجني عليها بمسكنه قامت بمغافلته والاستيلاء على هاتفه المحمول.. فقام بالاشتراك مع الأول باحتجازها بمنزله وقيدوها وتعدوا عليها جميعًا بالضرب لإجبارها على الإفصاح عن مكان إخفاء الهاتف.



فأخبرتهم برهنه لدى أحد محلات بيع الهواتف المحمولة الكائنة- دائرة مركز أوسيم.. بمبلغ (30) جنيها.. فتوجه صحبة الأول واستعادا الهاتف من المحل المشار إليه.



وعقب عودتهما استمروا في التعدي على المجني عليها بالضرب بعصا خشبية وصعقها بالكهرباء حتى فارقت الحياة.



وعقب ذلك استأجر الأول عربة الكارو المضبوطة وقاموا بنقل الجثة لمنزل والدة الثاني والثالثة المدعوة آمال.ص ربة منزل أمكن ضبطها لإخفاء الجثة خشية افتضاح أمرهم وتوجه المتهمين للتخلص منها بمكان الواقعة.