ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

صعقوها بالكهرباء عارية.. حبس المتهمين بقتل قاصر إمبابة وإلقاء جثتها أسفل كوبري الساحل

الجمعة 15/مارس/2019 - 06:08 ص
مسرح الجريمة
مسرح الجريمة
ندي حمودة - أحمد مهدي
أمرت نيابة إمبابة، برئاسة المستشار محمد علما رئيس نيابة إمبابة، بحبس 4 متهمين فى واقعة تعذيب قتل فتاة قاصر.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، عن ملابسات مقتل فتاة قاصر فى العقد الثاني من عمرها، أسفل كوبري الساحل بمنطقة إمبابة.

التحريات الأولية، التى أجريت بإشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد عبدالتواب نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، كشفت وجود علاقة بين المجني عليها وشابين، وأنها قامت بسرقة هاتف أحدهما، فقاما بضربها "علقة موت" حتى فارقت الحياة.

وتمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد ربيع رئيس مباحث إمبابة، ومعاونه الرائد مؤمن فرج، من ضبط المتهمين.

وتبين أنهم كلا من حمدي.إ.ز.إ.غ وشهرته "حمدي العسكري" بائع متجول، ومحمود.خ وشهرته "محمود أناكوندا" نقاش، وشقيقة الثاني شيماء.خ.م.ا ربة منزل.

وبمناقشة المتهمين قرروا أن المجني عليها تدعى فرح.ه.م.م- ربة منزل- سن 16- ومقيمة دائرة مركز أوسيم والتي تربطها علاقة عاطفية "غير شرعية" بالأول والثاني.

وأضاف الثاني أنه حال تردد المجني عليها بمسكنه قامت بمغافلته والاستيلاء على هاتفه المحمول.. فقام بالاشتراك مع الأول باحتجازها بمنزله وقيدوها وتعدوا عليها جميعًا بالضرب لإجبارها على الإفصاح عن مكان إخفاء الهاتف.

فأخبرتهم برهنه لدى أحد محلات بيع الهواتف المحمولة الكائنة- دائرة مركز أوسيم.. بمبلغ (30) جنيها.. فتوجه صحبة الأول واستعادا الهاتف من المحل المشار إليه.

وعقب عودتهما استمروا في التعدي على المجني عليها بالضرب بعصا خشبية وصعقها بالكهرباء حتى فارقت الحياة.

وعقب ذلك استأجر الأول عربة الكارو المضبوطة وقاموا بنقل الجثة لمنزل والدة الثاني والثالثة المدعوة آمال.ص ربة منزل أمكن ضبطها لإخفاء الجثة خشية افتضاح أمرهم وتوجه المتهمين للتخلص منها بمكان الواقعة.

ترشيحاتنا

معيط: الحكومة تستهدف 5 مليارات دولار من السندات الدولية خلال 2019

حسين السيد يكشف تفاصيل إيقافه عن اللعب في الدوري السعودي

إذا أصيب رجل بالجنون فبأي عدة تعتد الزوجة.. علي جمعة يجيب

رئيس الترسانة: لم نعرف حقيقة شركة المراهنات.. وأوقفنا التعامل معها.. فيديو

مجلس العموم يوافق على تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

انتشار الهلع بعد سلسلة هجمات ضد مساجد بمدينة نيوزيلندية.. فيديو وصور

برلماني: ملف حقوق الإنسان دائما محل حوار مع الغرب

زكريا ناصف يكشف دخول شركة عالمية للمراهنات الرياضية في الدوري.. فيديو

10 مشاهد رعب فى سلخانة المرج.. مواد كاوية تحلل جثث 3 أطفال فى برميل وحقن كلور وبوتاس لتعذيب الأم.. والأب: الفقر خلاني أخلص من عيالي والشيطانة وسوست لي قتلهم +18

اغتيال زعيم أكبر مافيا في أمريكا أمام منزله على طريقة أفلام هوليوود.. فيديو

أرسنال يكتسح رين بثلاثية ويحجز مقعدا في دور الـ 8.. وإنتر يودع الدوري الأوروبي

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 15/3/2019 بمحافظات مصر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني البحيري يخطف أنظار صناع الموضة العالمية في Spanish Arab fashion.. صور

محمد عنتر يحتفل بعقد قرانه على دنيا الحلو.. صور

مستقبل وطن بكرداسة يكرم الأم المثالية.. صور

شاهد.. رئيس مصلحة الجمارك يتفقد استعدادات العمل بالمركز اللوجيستي بمطار القاهرة

كبار مسئولي الدولة في عزاء والدة وزير الصحة الأسبق عادل عدوي..صور

فيديو

رئيس الترسانة: لم نعرف حقيقة شركة المراهنات.. وأوقفنا التعامل معها.. فيديو
فيديوجراف| رجل يتجرد من مشاعرالأبوة.. أجبر زوجته على قتل أبنائهما
إنجي المقدم تكشف كيف تعلمت الايطالية.. ومنى الشاذلي ترد: «بقيتي لهلوبة في اللغات»
نبيل زكي في آخر حوار له: نحتاج لثورة ثقافية إعلامية كي تنهض الأمة.. فيديو
محام دولي: القانون يمنع تعاقد الأندية مع شركات المراهنات الرياضية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يساهم قانون التصالح في مخالفات البناء في خفض أسعار العقارات؟

هل يساهم قانون التصالح في مخالفات البناء في خفض أسعار العقارات؟