إياد نصار: توتر الفنان طبيعي

قدمت الإعلامية منى الشاذلي فقرة خاصة من برنامج «معكم مع منى الشاذلي» المذاع على قناة «cbc» باستضافة الفنان إياد نصار وإنجي المقدم.



وقال إياد نصار، إنه لا أحد يستطيع ان يشيد بعمله ويقول انه حلو، وطبيعي أن الفنان يكون متوتر من النتيجة وهذا جزء من المهنة.



ومازحت الإعلامية منى الشاذلي الفنان إياد نصار خلال لقائهما في الاستوديو: «نصاب إياد» فرد عليها الأخير قائلا «إياد نصاب» فعلقت «حلوة الالشة قفشات مصرية».



وأوضحت «الشاذلي» أن هناك أشياء كثيرة مشتركة بين الفنان إياد نصار وإنجي المقدم ،منها اختيارهما مهنا بعيدة عن الدراسة، مشيرة إلى أنه الصداقة الأسرية تجمع بينهما.