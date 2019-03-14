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رياضة

التعاون يتعادل مع الفتح 1-1 في الدوري السعودي لكرة القدم

الخميس 14/مارس/2019 - 10:22 م
صدى البلد
أ ش أ
تعادل فريق التعاون السعودي مع ضيفه الفتح بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

تقدم الفتح بهدف في الدقيقة 31 عبر لاعبه جواو بيدرو، ثم تعادل التعاون بهدف اللاعب ليندر تاومبا في الدقيقة 47.

وبهذا التعادل، رفع التعاون رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثالث بجدول الدوري، كما ارتفع رصيد الفتح إلى 33 نقطة في المركز الثامن.

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