عضة كلب.. حكايات مرعبة لنهش وعقر الأطفال.. صرخات ودماء على الملابس +18

مشاهد رعب وحكايات مأساوية فى الشارع بين المواطنين وكلاب الحراسة، هجوم شرس من الكلاب، أطفال فى عمر الظهور، أسنان حادة تُغرس فى اللحوم لتنتهي في المستشفيات ومراكز التجميل.



«صدى البلد» يرصد أبرز الوقائع التى أثارت جدلا فى الفترة الماضية، ولعل أخرها قرار نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة وبإشراف المستشار أحمد حنفى المحامى العام الأول للنيابات، حين أمرت بإخلاء سبيل مالك كلب الذي تسبب في عقر طفلة بمنطقة التجمع بكفالة مالية قدرها ٢٠٠٠ جنيه، كما قررت تفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة بمحيط الواقعة، وإيداع الكلاب الحجر البيطري مع سرعة تقرير تحريات المباحث، بعدما أشارت التحقيقات، إلى أن الرائد تامر عبدالشافى رئيس مباحث قسم شرطة التجمع، تلقى بلاغا يفيد بتعرض طفلة للعقر من كلب ضال وأمر بسرعة التحرى عن الواقعة وملابساتها.



وبانتقال النقيب محمد عبد اللطيف معاون المباحث، لمكان البلاغ تبين أن الكلب بلدى وخاصة بساكن أجنبى ويعمل مدرس بالمدرسة البريطانية بالرحاب، ولديه كلبان يقوم بتربيتهم فى حديقة الشقة، وقالت والدة الطفلة الضحية ٦ سنوات، إنها أثناء توصيل ابنتها للمدرسة فوجئت بكلب عقرها بالفخذ الأيسر من الخلف وتعرضت الطفلة للإصابة وتحرر محضر بالواقعة وحمل رقم ٣٥٩٤ جنح ٢٠١٩، وتم العرض على النيابة وأصدرت قرارها.



كلبا القاهرة الجديدة

وفى يوم الأحد الموافق 24 فبراير، شهد كمبوند شهير بالقاهرة واقعة مؤسفة بعد أن هاجم كلبان شرسان طفلا فى عمر الزهور ونهشت الكلاب جسده الصغير ، وتم تحرير محضر بقسم شرطة القاهرة الجديدة أول، وتبين أن كاميرات المراقبة رصدت مطاردة كلبين بوليسيين لطفل 8 سنوات، حتى مزقا جسده ووسط صرخاته حضرت صاحبة الكلبين وأنقذته من براثنهما إلا أن الطفل شوهت الكلاب وجهه وجسده بالكامل، كما أظهرت كاميرات المراقبة، وجود ثلاثة أطفال يقفون أمام منزلهم وفجأة ظهر كلبان حراسة فى الشارع وهاجما الطفل الذى حاول الهروب منهما إلا أنهما قاما بنهش جسده وإصابته فى الرأس والوجه وباقى أنحاء الجسم فيما ظهرت إحدى السيدات لإنقاذ الطفل وتبين أنها صاحبة الكلبين.



حكاية ثلاثة أطفال

وفى 25 أغسطس 2018، تعرض 3 أطفال لجروح متفرقة بالوجه نتيجة قيام كلب مسعور بإصابتهم أثناء قيامهم باللهو أمام منزلهم بالسباعية بمركز إدفو شمال أسوان، وتم على الفور نقل الأطفال المصابين إلى مستشفى إدفو العام ومنها إلى مستشفى حميات أسوان لتلقى العلاج اللازم من العقار المضاد لحالات السعار واستكمال الإسعافات المناسبة.



وفاة طفل فى عمر الزهور

وفي 15 ديسمبر 2018، أصيب طفل بقرية علقام بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة بحالة تسمم وارتفاع حاد في درجة الحرارة، بعد عقر كلب له أثناء تواجده بمنزله بالقرية، وذلك بعد تلقى مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة منوف يفيد باستقبال مستشفى منوف العام الطفل زياد على محمد 6 سنوات والمقيم قرية علقام بمحافظة البحيرة مصابا بارتفاع في درجة الحرارة واشتباه سعار، وبسؤال والدته دعاء جبر 37 عاما ربة منزل والمقيمة بذات الناحية أفادت بتعرض نجلها لعثرة كلب بمنزلهم بذات الناحية وأنها أهملت في علاجه مما أدى لإصابته.



ربة منزل وتلاميذ المدرسة

كما شهد محيط مدرسة الشهيد نبيل الوقاد بمصر الجديدة، واقعة مؤسفة، بعدما هاجم كلب أحد التلاميذ خلال خروجه من بوابة المدرسة ما أسفر عن إصابته بجروح في الوجه، ليتهم الأهالي "ولية أمر" بتسببها في الواقعة، في الوقت الذي نفت فيه تحريات المباحث واعترافات الأم ومسئولي المدرسة الواقعة، مؤكدين أن الأم لم تطلق الكلب على الطفل، وتبين من تحريات المباحث ، أن ولية الأمر لم تتعمد إطلاق الكلب على التلميذ ولا يوجد مشاجرة، مضيفة أن الأم توجهت إلى المدرسة لاصطحاب أبنائها وبصحبتها الكلب، وأضافت التحريات، أن الأم ربطت الكلب في عمود إنارة خارج المدرسة، وخلال خروج التلاميذ هاجم الكلب طالبا بالصف الخامس الابتدائي، ما أسفر عن إصابته، وضبطت الأم وبمناقشتها أكدت الرواية، وكان قسم الشرطة تلقي إخطارًا يفيد هجوم ربة منزل على تلميذ بواسطة كلب حراسة، وبالانتقال تبين عدم صحة الرواية وأنه لا توجد مشاجرة، وتم استدعاء المشكو في حقها وأسرة الطالب المصاب، وتم التصالح بمحضر رسمي في النيابة.



فقدان الأنسجة

وفى شهر مارس 2017، تعرضت المهندسة أمانى إبراهيم، لحادث عقر من أحد كلاب حراسة التابعة لمول سيتى ستارز بمدينة نصر، ما أسفر عنه تهتك شديد بالذراع اليمنى وفقدان لأنسجة الجلد والعضلات وإصابة حادة فى يدها، وفقا للتقارير الطبية.



وفاة طفل يبلغ 9 أعوام

وفى 15 يناير، شهدت مدينة الزقازيق بالشرقية حالة وفاة طفل يبلغ من العمر9 سنوات، متأثرا باصابته بعقر كلب له أثناء لهوه بمنطقة كفر أبو حسين، وتبين أن الطفل يدعى "طارق.ا.ع.م" تعرض للعقر بالرقبة بمنطقة كفر أبو حسين، إثر مهاجمة كلب له ولم يستجب جسمه للمصل ما أدى إلى تدهور حالته الصحية، وتبين أن الطفل كان يلهو برفقة زملائه بجوار سور"فيلا" كائنة بذات المنطقة بداخلها 5 كلاب مرخصة، وبعد وصلة مزاح بينه وبين أحد اصدقائه الذي ألقى «فردة شبشب» خاصة به داخل «الفيلا» لم يجد أمامه أي حل سوى الدخول للمكان بعد أن تسلق الأسوار إلا أنه فوجئ بالكلاب تنقض عليه وأصيب في رقبته وبعض أنحاء جسمه.



حكاية 8 أطفال كوم أمبو

كما استقبل مستشفى كوم أمبو المركزي، 8 أطفال، تعرضوا لعقر من كلب ضال بمنطقة البيارة، بعد تلقى مأمور مركز كوم أمبو، العميد أحمد يونس، إخطارا من مستشفى كوم أمبو، باستقبال كل من، مازن محمود سلطان (6 أعوام)، وشقيقته "هبة" (8 أعوام)، وزينب أبو زيد (10 أعوام)، ومحمد سيد أحمد (9 أعوام)، وأحمد عديسي (7 أعوام)، وبدري محمد أحمد (12 عاما)، وبلال محمود عبد العظيم (13 عامًا)، وعمر الطبلاوي (9 أعوام)، مصابين بجروح خطيرة، وبالفحص تبين، أنه فى أثناء لهو الأطفال بمنطقة البيارة بالشارع، تعرضوا للعقر من كلب "مسعور"، وهو ما تسبب في إصابتهم، وعلى أثر ذلك طارد الأهالي الكلب الضال بالحجارة والشوم، حتى مات، ونقلوا أطفالهم للمستشفى.