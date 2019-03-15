تكريم نيللي كريم والمخرج الإسبانى لويس منيارو والممثل المغربي محمد الشوبي في مهرجان تطوان للسينما المتوسطية.. وكريم عبد العزيز ضيف الشرف

المهرجان يقام في الفترة من 23 إلى 30 مارس الجاري

تكريم النجمة المصرية تقديرا للأدوار التي أدتها في السينما المصرية

يكرم المهرجان المخرج الإسباني الشهير الذي قدم العديد من الأفلام للسينما العالمية

يكرم مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط الممثلة المصرية نيللي كريم والمخرج الإسباني لويس منيارو والممثل المغربي محمد الشوبي، بينما يحل الممثل المصري كريم عبد العزيز ضيفا على الدورة الفضية من المهرجان، التي تقام في الفترة من 23 إلى 30 مارس الجاري.ويأتي تكريم النجمة المصرية نيللي كريم تقديرا للأدوار الناجحة التي أدتها في روائع الأفلام المصرية منذ بداية الألفية الحالية، منذ فيلم "سحر العيون" و"شباب على الهواء" و"هروب مومياء" و"إسكندرية –نيويورك".. مرورا بفيلم "إنت عمري" و"فتح عينك" و"آخر الدنيا" و"واحد صفر"، وصولا إلى "زهايمر" و"الفيل الأزرق"... ثم "اشتباك" الذي صعد بها إلى منصة مهرجان "كان" في دورته الأخيرة.وقد حازت نيللي كريم على مجموعة من الجوائز الكبرى، في مهرجانات عربية ودولية، ومن ذلك جائزة أفضل ممثلة في مهرجان القاهرة السينمائي سنة 2006، عن فيلم "إنت عمري"، وجائزة أحسن ممثلة في مهرجان مالمو بالسويد عن فيلم "678"، وجائزة أفضل ممثلة في مهرجان القاهرة الوطني عن فيلم «واحد صفر»، وجائزة لجنة التحكيم في مهرجان أفلام آسيا والمحيط الهادي وجائزة أفضل ممثلة في مهرجان الفضائيات العربية عن دورها في مسلسل "لأعلى سعر" وجائزة فاتن حمامة للتميز في مهرجان القاهرة سنة 2015.كما يكرم مهرجان تطوان المخرج الإسباني الشهير "لويس منيارو، والذي قدم العديد من الأفلام للسينما الإسبانية والعالمية، بصفته مخرجا ومنتجا، أغلبها في جنس سينما المؤلف، وقد حظيت بالترحيب والتنويه في مهرجانات دولية شهيرة.وقد توج لويس منيارو بالسعفة الذهبية في مهرجان "كان" عن فيلم "العم بونمي يتذكر حيواته الماضية"، وجائزة الكرة الزجاجية في المهرجان الدولي للسينما في كارلوفي عن فيلم "الفارسة" وجائزة لجنة التحكيم في مهرجان سان سبيستيان عن فيلم "أيطا".ومن مسرح الهواة في عصره الذهبي بمدينة مراكش نهاية السبعينيات إلى أفلام سينمائية عربية ودولية، يأتي تكريم الممثل المغربي محمد الشوبي في هذه الدورة الفضية من المهرجان، تقديرا للحضور السينمائي والثقافي الكبير لمحمد الشوبي.وقد تألق هذا النجم السينمائي في العديد من الأفلام السينمائية المغربية والدولية، مثل "عطش" لسعد الشرايبي و""طريق العيالات" لفريدة بورقية و"عود الريح" لداود أولاد السيد و"ألف شهر" و"موت للبيع" لفوزي بنسعيدي، و"لعبة الجواسيس" لطوني سكوت، و"تازة" لدانيال كريفي و"موشومة" للحسن زينون.وإلى جانب العديد من المسلسلات الشهيرة، مثل "صقر قريش" و"ربيع قرطبة" و"ملوك الطوائف" للمخرج السوري حاتم علي، ومسلسل "دواير الزمان" ومسلسل "المجذوب" لمحمد الشوبي، فضلا عن عشرات الأفلام التلفزيونية. وقد توج الشوبي بالعديد من الجوائز كأحسن ممثل، في الكثير من الأدوار التي برع في أدائها، داخل وخارج المغرب.ويحل الممثل المصري كريم عبد العزيز ضيف شرف، في هذه الدورة، بعد النجاح الباهر الذي حققه في شاشة السينما العربية، منذ كان عمره ثلاث سنوات وإلى اليوم. وسبق لكريم عبد العزيز أن حاز مجموعة من الجوائز المرموقة، ومنها جائزة أفضل ممثل درامي في احتفال شبكة راديو وتلفزيون العرب art عام 2009 عن فيلم "ولاد العم"، وجائزة التميز الفني من مهرجان الإسكندرية عام 2010.كما برع ولمع اسم هذا النجم السينمائي في عشرات الأفلام الأخرى، من بينها "نادي الرجال السري" 2019، و"الفيل الأزرق" 2014، و"فاصل ونعود" 2011، و"خارج على القانون" 2007، و"واحد من الناس" 2006، و"حرامية في تايلاند" 2003، و"حرامية في كي جي تو" 2001، و"ليه خلتني أحبك"، الذي أدى فيه أولى بطولاته سنة 2000، إلى جانب أفلام وأعمال درامية أخرى.