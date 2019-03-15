بن زايد ليس هناك شعور أجمل من رؤية السعادة على وجوه أصحاب الهمم

افتتح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، مساء أمس الخميس، دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019 التي تحتضنها مدينة أبوظبي.



ونشر بن زايد على صفحته الشخصية بموقع "تويتر" صور من الافتتاح وعلق قائلاََ : "ليس هناك شعور أجمل من أن ترى السعادة والبهجة على وجوه أصحاب الهمم، فتحية شكر لكل من أسهم في تمكينهم من إبراز قدراتهم في هذا الحدث العالمي وفي مقدمتهم عائلة كينيدي شرايفر المؤسسة للأولمبياد الخاص واللجنة المنظمة والمتطوعون والجهات الداعمة والراعية والجماهير المؤازرة.



ويشارك في الأولمبياد الخاص الذي يستمر حتى الحادي والعشرين من مارس الجاري، أكثر من 190 دولة و7500 رياضي.