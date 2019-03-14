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أخبار العالم

ترامب يعتزم استخدام الفيتو ضد اعتراض الكونجرس على إعلان حالة الطوارئ

الخميس 14/مارس/2019 - 11:16 م
ترامب
ترامب
أ ش أ
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، اعتزامه استخدام حق النقض (الفيتو) ضد اعتراض الكونجرس (بمجلسيه الشيوخ والنواب) على إعلان حالة الطوارئ الوطنية فى الولايات المتحدة .

ونقل راديو (صوت أمريكا) عن ترامب القول في تصريحات أدلى بها في البيت الأبيض "من المحتمل أن اضطر إلى استخدام حق النقض (الفيتو) ضد رفض الكونجرس إعلان حالة الطوارئ. ان فقهاء القانون يرون جميعا أن إعلان حالة الطوارئ إجراء دستوري تماما. إن إعلان حالة الطوارئ إجراء مهم للغاية يتعلق بالأمن على الحدود الأمريكية".

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد رفض (بأغلبية 59 عضوا مقابل 41 عضوا) - في وقت سابق اليوم - الإعلان الصادر عن ترامب بإعلان حالة الطوارئ الوطنية لتمويل إقامة حاجز على حدود الولايات المتحدة الجنوبية مع المكسيك، والذي يأتي بعد أسابيع من رفض مجلس النواب أيضا الموافقة على إعلان حالة الطوارئ الوطنية، والذى يمنح ترامب سلطة تحويل أموال الميزانية لصالح مشروعات تهدف إلى حماية الأمن القومى أو دفع تهديدات خطيرة للبلاد.

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