أسامة كمال عن التقرير الأمريكي بشأن مصر: به تحيز واتهامات غير موثقة.. فيديو

عبر الإعلامي أسامة كمال، عن استيائه الشديد من تقرير الخارجية الأمريكية السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، قائلًا: "لقوا ورقتين عندهم فاضين قالوا يقسموا علينا".



وأضاف خلال برنامجه "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc": أن الصين هاجمت التقرير أيضًا، وقالت إن التقرير فيه تحيز أيدولوجي واتهامات غير موثقة.



وتابع: "التقرير بتاعهم هدفه تغذية الأمريكان على كراهية العرب والروس والصينيين، ويقول ربنا يحفظنا، وكدة المواطن الأمريكي هيبرر قلة الأدب والبلطجة الأمريكية على العالم كله".



ووجه "كمال"، حديثه إلى منظمات حقوق الإنسان، قائلا إن الشابة مريم التي قتلت في فيديو في لندن أمام الناس دخلت بعده في غيبوبة ولاقت مصرعها بعد ذلك، رأى الطب الشرعي أن الوفاة طبيعية وليس إهمال المستشفى أو اعتداء وحشي من بريطانيات.