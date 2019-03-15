أسامة كمال يوجه رسالة لـ وزير خارجية قطر

قال الإعلامي أسامة كمال، إن "وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، يلتقي بأمين عام حلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، وأكد على اهتمام قطر الكبير بشراكتها مع حلف الناتو، وعلق كمال" مع مين يا فندم؟ مع حلف الناتو، وقال اشتغلنا أحنا والناتو مع بعض على تطوير حوار سياسي".



وتابع كمال "الشيخ محمد بن عبدالرحمن قال قطر زى ما شاركت في دعم الناتو في أفغانستان هتشارك ف تسهيل واستضافة وساطة بين أمريكا وطالبان وقال التهديد المتنامي للهجمات الإلكترونية بيشكل تهديد للسلم والأمن والقرصنة الإلكترونية اللي بتستخدم لاختلاق أزمات والإضرار بعلاقات الدول لأهداف خاصة".



وعلق كمال خلال برنامجه "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc": طبعًا مفروض أقول للشيخ محمد بن عبد الرحمن، لأ. يا شيخ. هي المشكلة فى الكلام اللى اتنشر على وكالة الأخبار القطرية الرسمية من سنين؟ لأ يا شيخ؟ لأ يا شيخ المشكلة أكبر من كده.. لأ يا شيخ، ارجع عشرة وعشرين سنة وانت تعرف إنه، لأ يا شيخ".

