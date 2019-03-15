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برلمان

نائب يطالب بزيادة حافز العاملين في الوحدات المحلية بحلايب وشلاتين

الجمعة 15/مارس/2019 - 04:01 ص
النائب ممدوح عمارة
النائب ممدوح عمارة ، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان
معتز الخصوصي
قال النائب ممدوح عمارة ، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إنه سيتقدم باقتراح برغبة إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان لزيادة نسبة حافز جذب العمالة للعاملين فى الوحدات المحلية بمدينة حلايب وشلاتين والإدارات التابعة لها أسوة بالعاملين فى جنوب سيناء.

واشار "عمارة" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى ان العاملين فى الوحدات المحلية يطالبون بزيادة نسبة الحافز من 150 % إلى 300 % أسوة بزملائهم من العاملين فى جنوب سيناء ، الذين يحصلون على 300 % أيضا ، والعاملين فى الأزهر الشريف بمدينة حلايب وشلاتين الذين يحصلون على 400 %.

وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن هذا يأتى في إطار اهتمام الدولة بتنمية المنطقة، خاصة وأننا لدينا عجز فى بعض الوظائف لتشجيع الكوادر البشرية بهدف سد العجز فى بعض التخصصات.

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