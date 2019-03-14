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توك شو

هالة فاخر تكشف المفضل لها ما بين تقديم البرامج والفن..فيديو

الخميس 14/مارس/2019 - 11:17 م
صدى البلد
أيمن سيد
قالت الفنانة هالة فاخر انها تحب العمل مع الفنان امير كرارة من الرجال مشيرة الى امنيتها للعمل مع الفنانة يسرا من النساء .

واضافت فى حوارها لبرنامج " تحت السيطرة " ان السبب فى تحولها لمذيعة هو خدمة الناس ومجتمعها فى مصر بشكل اكثر حيث انها استطاعت بالفعل خدمة الكثير من الناس عبر برنامجها .

وتابعت ان هناك الكثير من المتبرعين للبرنامج وكانت هناك الكثير من رحلات العمرة عبر البرنامج ، مشيرة الى ان التمثيل له اولوية عن تقديم البرامج عندها.

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