هالة فاخر تكشف المفضل لها ما بين تقديم البرامج والفن..فيديو

قالت الفنانة هالة فاخر انها تحب العمل مع الفنان امير كرارة من الرجال مشيرة الى امنيتها للعمل مع الفنانة يسرا من النساء .



واضافت فى حوارها لبرنامج " تحت السيطرة " ان السبب فى تحولها لمذيعة هو خدمة الناس ومجتمعها فى مصر بشكل اكثر حيث انها استطاعت بالفعل خدمة الكثير من الناس عبر برنامجها .



وتابعت ان هناك الكثير من المتبرعين للبرنامج وكانت هناك الكثير من رحلات العمرة عبر البرنامج ، مشيرة الى ان التمثيل له اولوية عن تقديم البرامج عندها.