إياد نصار يكشف تفاصيل لأول مرة عن حياته الشخصية وعلاقته بـ إنجي المقدم

قال الفنان إياد نصار إن علاقة عائلية قوية تربط بينه وبين إنجي المقدم، موضحا أنه لأول مرة يجمع بينهما عمل فني مشترك هو فيلم «رأس السنة».



وأوضح «نصار» خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم مع منى الشاذلي» المذاع على قناة «cbc» أنه تعرف على إنجي المقدم عن طريق زوجته، مشيرا إلى أن زوج إنجي المقدم أصبح صديقا وأخا له وتجمع بينهما أعمال مشتركة.



وأِشار «نصار» إلى أن العلاقة بين أسرته وأسرة إنجي المقدم لا تقتصر على الفن فقط ولكنها أكبر خاصة أن الأسرتين يعرفان بعضهما جيدا.

