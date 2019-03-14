إبداع الإسكندرية يناقش لغة السرد والحوار بين الرواية والتطبيق

أقام مركز الحرية للإبداع، التابع لصندوق التنمية الثقافية، مساء اليوم الخميس، ندوة بعنوان "لغة السرد والحوار بين الرواية والتطبيق"، ضمن فعاليات مبادرة الإسكندرية لتنشيط الكتابة الإبداعية (أكوا)، بمقر المركز وسط الإسكندرية.



وقال الدكتور محمد عبد الحميد خليفة، أستاذ النقد الأدبي بجامعة دمنهور، وعضو اتحاد كتاب مصر، إن أحد أسرار نجاح الأديب نجيب محفوظ عربيًا وعالميًا هو استخدامه مستوى أوسط في لغة السرد يقف بين الفصحى الشديدة والعامية، لمخاطبة القاعدة العريضة من القراء، موضحًا أن القارئ بغض النظر عن ثقافته، استطاع أن يتلقف لغة محفوظ المطعمة بألفاظ غير دارجة يهدف إليها الأديب المحترف إعادة إحياء اللغة.



وأضاف عضو اتحاد الكتاب أن اللغة العامية سيطرت على العربية الفصحى وأخذت مكانتها لتسهيل الاتصال والتواصل اليومي بين أفراد المجتمع، الأمر الذي أدى إلى إصابة الشباب، في وقتنا الحالي، بالقصور اللغوي وافتقاد السلامة اللغوية، مشددًا على ضرورة إجبار الشباب على قراءة الفصحى للتداوي بها.



شارك في الندوة الناقدة الدكتورة سحر شريف، والكاتب أحمد فضل شبلول، وعدد من الأدباء والمثقفين والمهتمين بالحركة الثقافية والأدبية في الإسكندرية.



تجدر الإشارة إلى أن مبادرة "أكوا" هي خطوة مهمة لتفعيل دور الأدباء في توجيه العقول نحو فكر هادف وثقافة واعية، وهي تعني بجميع الأدباء، وبخاصة الجدد منهم، وتسعى لتحقيق أهدافها من خلال إقامة ورش للكتابة الابداعية، وعقد ندوات ومسابقات أدبية.