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إنجي المقدم: سعيدة بمشاركتي في حملة دعم ذوي الاحتياجات الخاصة

الجمعة 15/مارس/2019 - 04:52 ص
الفنانة إنجي المقدم
الفنانة إنجي المقدم
كـريـم الخـطيب
قالت الفنانة إنجي المقدم أنا سعيدة بمشاركتها في حملة «قادرون باختلاف» مع الفنان إياد نصار، لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضحت «المقدم» خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم مع منى الشاذلي» المذاع على قناة «cbc» أنها لا تترد لحظة في المشاركة في الحملة، مشيرة إلى أننا بحاجة الي التوعية ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة والتعامل معهم بشكل طبيعي.

وأشارت «المقدم» إلى أن الحملة موجهة إلى دمج الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع دون تفرقة، بعديا عن التنمر والخوف بلا قسوة قلب او الاختلاف لذلك تشجعت وشاركت في الحملة.

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