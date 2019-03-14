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برلمان

موازنة البرلمان تشيد بشكيل لجنة وزارية لحل مشكلات المستثمرين الأجانب

الخميس 14/مارس/2019 - 11:25 م
النائب ياسر عمر ،
النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان
معتز الخصوصي
قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ان إعلان مجلس الوزراء عن تشكيل لجنة وزارية لحل مشكلات المستثمرين الأجانب خطوة جيدة جدا لأى مستثمر سواء أجنبى أو محلى وهو يعتبر للصالح العام.

وأشار عمر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هناك مشاكل فى الاستثمار سببها وجود نوع من البيروقراطية وضعف المسئولين غير القادرين على إتخاذ أى قرارات، لذلك فإن تشكيل هذه اللجنة الوزارية سيعالج الضعف لدى المسئول الذى لايستطيع ان يتخذ قرارا.

واكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان انه حينما يتم حل مشاكل المستثمرين الاجانب فى مصر، فإن ذلك سيكون له تأثير على زيادة حجم الاستثمارات الاجنبية فى مصر.

كان المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، كشف عن تفاصيل اللجنة المصغرة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لتشجيع الاستثمار.

وقال إن رئيس الوزراء التقى عددًا من ممثلي كبرى الشركات الألمانية واليابانية خلال الأسبوعين الماضيين، للاستماع إلى شكاواهم ومطالبهم.

وأوضح أن بعض الشكاوى أمور بسيطة يمكن حلها بشكل جذري بعدد من القرارات، لذلك قرر مدبولي تشكيل مجموعة عمل وزارية مصغرة تتولى مهمة لقاء المستثمرين للاستماع إلى مشكلاتهم والعمل على حلها.

وأضاف أن أي وفد استثماري أجنبي سيصل مصر سيلتقي رئيس الوزراء بحضور هذه اللجنة المصغرة، ما يؤكد جدية الدولة في جذب المستثمرين ويزيد ثقتهم في المناخ الاستثماري المصري.

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