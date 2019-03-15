بر الأم.. موضوع خطبة الجمعة غدا بمساجد الجمهورية

تحتشد اليوم، جميع مساجد الجمهورية خلال خطبة الجمعة للحديث عن الأم حيث حددت وزارة الأوقاف موضوع الخطبة لتكون بعنوان " بر الأم سبيل البركة في الدنيا والرحمة في الآخرة" .



وطالبت وزارة الأوقاف، جميع الأئمة، بالالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 و20 دقيقة كحد أقصى.



وأكدت الوزارة ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي، محذرة من استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.