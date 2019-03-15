تعرف على الفينير لإخفاء عيوب الأسنان

قال الدكتور باسم سمير استشاري طب الأسنان وعضو جمعية سترومان لزراعة وتجميل الأسنان بسويسرا، أن الفينير التجميلي يعمل على إخفاء كل عيوب الأسنان مثل الإصفرار والتشققات وغيرها مما يساعد فى الحصول على ابتسامة مثالية، واقترن فينير الأسنان بابتسامة هوليود لأن فناني هوليود هم الفئة الأكثر إقبالًا على إجراء الفينير لمحاولتهم الحفاظ على الصورة المشرقة والجذابة لابتسامتهم.



وأكد باسم سمير أن الفينير لا يسبب التهابات اللثة لأن المواد المستخدمة لتصنيعه تتقبلها اللثة جيدًا وتستمر نتائجه لفترات طويلة قد تمتد إلى عشرة أعوام ولا يتغير لونه مع الوقت ولا يحتاج إلى عناية خاصة أو عقاقير بعد تركيبه، فقط العناية اليومية بالأسنان.



وأضاف أن فينير الأسنان إجراء تجميلي لا يحتاج إلى تخدير أو جراحة وهو إجراء أمن ومتبع ويتم تنفيذه وفقا لحالة المريض سواء الصحية أو التجميلية، فتجميل الأسنان يستدعى إصلاح عيوب الأسنان أولا .



ونصح الدكتور باسم سمير بالاستمرار في اتباع العادات الجيدة في نظافة الفم، بما فيها تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط والشطف بغسول الفم المطهر وأوصى بتجنب الأطعمة والمشروبات التي تسبب البقع بعد إجراء فينير للأسنان.