برلماني: ملتقى الشباب العربي الإفريقي بأسوان يعيد مكانة مصر

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن ملتقى الشباب العربي الأفريقي 2019، المقرر انعقاده فى أسوان فى الفترة من 16 مارس حتى 18 مارس له أهمية كبيرة، لأنه يعتبر نوع من العودة للجذور الافريقية ويسهم في استعادة مكانة مصر الطبيعية.



وأشار عمر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى ان ملتقى الشباب العربى الأفريقى يستهدف توحيد آراء الدول الصديقة وتجميعها حول مصر، مؤكدا أنه سيركز على ملف التعاون المشترك بين مصر والدول الأفريقية.



ومن المقرر أن تنطلق فعاليات ملتقى الشباب العربي والإفريقي في مدينة أسوان في الفترة من (16-18 مارس 2019)، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وتتضمن أجندة الملتقى مجموعة من الموضوعات الثرية تتنوع ما بين الجلسات الحوارية، وورش العمل، ومائدة مستديرة، ويُفتتح الملتقى يوم السبت المقبل، في تمام السادسة مساءً باحتفالية تسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي.