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أخبار العالم

بوينج تعلق تسليم طلبيات الطائرة 737 ماكس بعد سقوط الإثيوبية

الخميس 14/مارس/2019 - 11:26 م
الطائرة الإثيوبية
الطائرة الإثيوبية المنكوبة
رويترز
قالت شركة بوينج اليوم الخميس، إنها ستعلق تسليم طائراتها من طراز 737 ماكس لعملائها في أعقاب منع هذا الطراز من التحليق في عدة دول في أنحاء العالم بما في ذلك الولايات المتحدة.

ومنعت أغلب الدول تحليق هذه الطائرات عقب تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، ومقتل 157 شخصا كانوا على متنها في ثاني حادث لذات الطائرة الجديدة نسبيا خلال خمسة أشهر.

وفي أكتوبر سقطت طائرة تابعة لشركة ليون إير في إندونيسيا ما أودى بحياة 189 شخصا كانوا على متنها.

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