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محافظات

محافظ الغربية: فحص مليون و105 آلاف مواطن بمبادرة 100 مليون صحة

الجمعة 15/مارس/2019 - 01:03 ص
محافظ الغربية: فحص
محافظ الغربية: فحص مليون و105 ألف مواطن بمبادرة 100 مليون صح
احمد علي
أعلن اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية أنه تم فحص عدد 1105815 مواطنا بمبادرة 100 مليون صحة بمحافظة الغربية وذلك طبقًا للإحصائيات الصادرة من قاعدة البيانات الإحصائية الصادرة بوزارة الصحة بالقاهرة بنسبة 143 % من المستهدف اليومى البالغ نحو 55,356 ألف مواطن.

والجدير بالذكر أن المستهدف الكلى يتعدى 3,3 مليون مواطن بمحافظة الغربية.

ويتوجه محافظ الغربية بالشكر لكل القائمين على تنفيذ المبادرة داعيًا الجميع إلى بذل مزيد من الجهد لتحقيق الهدف من المبادرة وهو جعل محافظة الغربية خالية من فيروس سى.

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