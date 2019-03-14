عمرو عبد الحميد يفاجئ الجميع بالغناء باللهجة النوبية.. فيديو

فاجأ الإعلامي عمرو عبد الحميد أهالي النوبة بالغناء باللهجة النوبية، أثناء استضافة مواطنين من أسوان.



وقال عبد الحميد، في برنامج "رأي عام" على قناة "TeN"، إنه "يحفظ أغنية لمحمد منير كانت لأهل النوبة".



وتحدث الحاج محمد صبحي، إن "النوبة لديها فنا خاصا، ونحن أبناء النيل، ونعتبر أنه مثلا آمنا"، مشيرًا إلى أهل النوبة لهم عادات وتقاليد تختلف عن الصعيد ووجه بحري.



وتابع أن "دور المرأة ي النوبة مهم جدًا، ولها قدر ومكانة كبيرة، فالأراضي الزراعية في النوبة كانت قليلة، وهاجر الكثير من الرجال للقاهرة من أجل العمل، وأصبحت المرأة هي المتحملة لعبء العمل والتربية في النوبة".

